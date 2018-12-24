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Шойгу назвал главную особенность российской армии

18:19
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

В Минобороны рассказали об оснащенности российской армии современным вооружением

Такого уровня оснащенности современным вооружением, как у российской армии, нет ни у кого в мире. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, наша страна получила более 80 тысяч единиц военной техники. "Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5 процента. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", – цитирует Шойгу РИА Новости.

На прошлой неделе министр обороны отметил, что ведомство следит за действиями НАТО, "современная, мобильная компактная и боеспособная российская армия" готова противодействовать любым угрозам.

Шойгу также рассказал о серии консультаций Владимира Путина с представителями Минобороны и ОПК. На них рассматривались меры по повышению боевых возможностей войск и сил в условиях нарастания гонки вооружений, связанной с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

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