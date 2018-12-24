Собянин снизил стоимость проезда по канатной дороге

Поездка станет вдвое дешевле

Сергей Собянин предложил оператору фуникулера снизить объявленные ранее тарифы в два раза. Одна поездка по канатной дороге будет стоить 200 рублей для взрослых и 150 рублей для детей с 7 до 13 лет.

"По рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина руководством Московской канатной дороги были разработаны новые тарифы, которые вступят в силу с 26 декабря 2018 года. Стоимость всех билетов сократилась вдвое по сравнению с ранее объявленными тарифами", - приводит слова Собянина ТАСС.

Кроме того, бесплатный режим работы дороги продлевается еще на один день и завершится 25 декабря. Решение о его продлении было принято из-за кибератаки, приостановившей работу канатной дороги.

Московская канатная дорога открыта с 12 до 22 часов. В новогоднюю ночь она будет работать с 15 до 5 часов утра.