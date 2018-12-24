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"Я поражена": "Рабыня Изаура" прогулялась по зимней Москве

18:44
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Прославленная на весь мир бразильская актриса активно постит фото зимней Москвы в Instagram

Исполнившая главную роль в сериале "Рабыня Изаура" актриса Луселия Сантус впервые приехала в Москву. По ее словам, она всегда мечтала побывать в России, где так много ее поклонников.

 

Minha equipe de filmagem na Rússia ����

Публикация от Lucelia Santos (@luceliasantosoficial)

"Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило, - рассказала актриса агентству ТАСС, добавив, что в восторге от зимней Москвы.

Помимо "Рабыни Изауры", Сантус снялась в таких сериалах как "Глупый Купидон", "Живая вода" и "Сеньорита".

В сентябре Москву посетил известный британский актер Том Харди. Он побывал в парке "Зарядье" и спустился в метро, где на станции "Площадь Революции" почесал нос статуе собаки.

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