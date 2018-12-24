"Я поражена": "Рабыня Изаура" прогулялась по зимней Москве

Прославленная на весь мир бразильская актриса активно постит фото зимней Москвы в Instagram

Исполнившая главную роль в сериале "Рабыня Изаура" актриса Луселия Сантус впервые приехала в Москву. По ее словам, она всегда мечтала побывать в России, где так много ее поклонников.

"Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило, - рассказала актриса агентству ТАСС, добавив, что в восторге от зимней Москвы.

Публикация от Lucelia Santos (@luceliasantosoficial) 23 Дек 2018 в 11:28 PST

Помимо "Рабыни Изауры", Сантус снялась в таких сериалах как "Глупый Купидон", "Живая вода" и "Сеньорита".

В сентябре Москву посетил известный британский актер Том Харди. Он побывал в парке "Зарядье" и спустился в метро, где на станции "Площадь Революции" почесал нос статуе собаки.