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У Медведевой сдали нервы из-за смены гражданства

19:32
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Фигуристка набросилась на пользователя Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева пребывает далеко не в самом позитивном настроении после провального выступления на чемпионате страны и непопадании в основной состав сборной. Отдушину она пытается найти в соцсетях.

В частности, она поблагодарила в Instagram свою соперницу по состязаниям в одиночном разряде Станиславу Константинову и участницу соревнований в танцах на льду Анастасию Скопцову. "Благодаря им, я смогла сохранить позитив на этом чемпионате России", - отметила Медведева.

Однако не все прониклись настроением спортсменки. Кто-то из пользователей предложил Евгении сменить гражданство, чтобы она чаще попадала на международные соревнования. Тут уже у россиянки сдали нервы. "А может быть вам оставить при себе вообще мнение?", - ответила она.

Чемпионат России прошел в Саранске с 19 по 23 декабря. Первое место в женском одиночном катании заняла 14-летняя Анна Щербакова. Второй оказалась 14-летняя Александра Трусова, а на третьем – 15-летняя Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова после уверенной победы в короткой программе не смогла взять медали, а Евгения Медведева расположилась на седьмой строчке с результатом 205,90 балла.

В итоге Медведева не попала в основной состав сборной, который поедет на чемпионат Европы в Минск. Турнир пройдет с 21 по 27 января.

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