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В Москве однорукая лесбиянка зарезала любовницу

19:07
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

У виновницы инцидента инвалидность — с детства отсутствует кисть правой руки

В Москве разбираются в обстоятельствах смерти 49-летней женщины, которую убила 41-летняя подруга, работающая предпринимателем. По данным СМИ, они находились в интимных отношениях.

Инцидент произошел в ночь на 22 декабря. Женщины сначала выпили лишнего на корпоративе, после чего продолжили дома. На следующий день в скорую позвонила бизнесвумен и сообщила о смерти подруги. Приехавшие на место врачи вызвали полицию. Им участница конфликта рассказала, что ее знакомая сама себя зарезала, будучи в сильно пьяном состоянии.

Однако у этой версии появились серьезные нестыковки – эксперты установили, что удар был нанесен с большой высоты и левой рукой.  Под тяжестью фактов женщина созналась, что это она случайно убила свою возлюбленную – та якобы напоролась на нож в ее руке.

Как отмечает "МК", возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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