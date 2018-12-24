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Путину доложили о трехкратном росте интернет-торговли

19:45
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Таких показателей Россия добьется в течение четырех лет

Российский рынок интернет-торговли может увеличиться втрое в ближайшие четыре года. Цифры на рабочей встрече с Владимиром Путиным докладывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, объем онлайн-покупок уже превысил триллион рублей. Мантуров также рассказал президенту о развитии торговли в стране в целом. Этот сектор экономики формирует сегодня 15% внутреннего валового продукта и обеспечивает работой 14 миллионов человек.

По прогнозу главы Минпромторга, в ближайшие три года частные инвесторы намерены вложить в развитие торговых сетей более 220 миллиардов рублей, создав около 250 тысяч новых рабочих мест. Это, подчеркнул министр, даст, например, возможность аграриям ежегодно увеличивать объёмы поставок своей продукции примерно на четыре с половиной миллиона тонн. Речь также зашла и о качестве поставляемых на рынок продуктов.

Мантуров отметил, что за три года среди товаров легкой промышленности объем фальсификата и контрафакта снизился на 10%. Этому способствует и совершенствование системы маркировки.

"Сейчас в обязательном порядке уже два года маркируются товары из меха. В эксперименте сейчас маркируются лекарственные средства, обувь и табак. До 2020 года правительством принята программа: внедрить обязательную маркировку по 12 наименованиям, а до 2024 года у нас планы охватить практически все товары массового спроса", - сообщил Мантуров.
 

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