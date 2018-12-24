"Падение метеорита" под Хабаровском раскололо общество надвое

А был ли метеорит? У этой версии все больше противников

Хабаровские ученые и спасатели в понедельник направились в Верхнебуреинский район края, где по не известным пока причинам часть сопки сползла в русло реки Бурея. Местные жители рассказывают о снесшем вершину горы гигантском метеорите. Правда, не все разделяют мнение о том, что природный катаклизм имеет внеземную природу.

Панику местных жителей можно понять. Помимо пропавших деревьев, откуда ни возьмись неожиданно появилась плотина. Уже несколько дней она перекрывает реку Бурея. Загадочное дело раскрыли моментально - это все "проделки" огромного метеорита, передает "ТВ Центр".

"Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. Сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности", - сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Только вот никакого падения небесного тела никто из местных жителей в ближайшем населенном пункте не видел. Не было ни вспышки, которая бы озарила небо, как нет и гигантского кратера. "Застенчивый" метеорит не попал и в объективы зоркого "большого брата". Ни одного кадра с видеорегистраторов - в отличие от своего предшественника в Челябинске, который заметился даже за пределами области. Спор на тему "был все-таки метеорит или нет" сразу же перекинулся и в интернет.

Как в таком случае объяснить неожиданный завал на реке. Этим фактом заинтересовались и в МЧС по Хабаровскому краю. Оказалось, версия произошедшего - более чем земная.

"В ходе осмотра установлен факт схода грунта на русло реки Бурея. В данный момент угроз подтопления населенных пунктов нет - река находится в зимнем режиме. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме", - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Падение "громадного" метеорита не зафиксировали и российские сейсмологи. Вердикт ученых весьма однозначный: сейсмоактивность в пределах нормы, никаких небесных тел не обнаружено.

Александра Сергомасова, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".