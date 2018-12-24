Лидерам России поставили новое условие

Выполнить его обязательно для выхода в финал конкурса

В полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" вышли 3 тысячи 294 человека. Таковы итоги отборочных туров. Полуфинал уже в начале наступающего года. Конкурс проводится во второй раз. Задача - дать возможности для личностного роста участников.

В борьбе за лидерство участвуют молодые, активные и амбициозные. Однако если в октябре их было 227 тысяч, именно столько было подано заявок на участие, то спустя два месяца конкурсную борьбу продолжает лишь каждый сотый. Таковы итоги отборочных туров главного государственного кадрового проекта страны. Реализуемый под патронатом президента конкурс "Лидеры России" проводится второй раз.

"От качества управления очень много, что зависит. И в государственном управлении, и в государственных компаниях. И на производстве и в бизнесе, и в социальной сфере и в здравоохранении и в образовании – везде без исключения. Нужны квалифицированные управленцы", - говорит первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По итогам заочного конкурсного отбора каждый из победителей получил специальное уведомление. Среди полуфиналистов - житель столицы Юсеф Хесуани. Молодой бизнесмен и одновременно ученый руководит компанией по разработке биологических 3D-принтеров. Именно такой аппарат сейчас используется космонавтами на МКС в экспериментах по созданию живых тканей в условиях невесомости. Юсеф утверждает, что для него участие в главном кадровом проекте страны является, в первую очередь, способом проверить себя.

"Сегодня социальных лифтов у нас в стране, ну откровенно говоря, можно пересчитать по пальцам одной руки. И вот как раз я этот конкурс рассматриваю, как возможность создания принципиально нового и при правильной организации, отличного социального лифта для людей, которые по какой-то причине не имеют таких возможностей", - говорит он.

Среди потенциальных лидеров в этом году значительно усилится конкуренция. Объявляя итоги отборочных туров, квалификационная комиссия озвучила новое требование для участников. Каждый полуфиналист в ближайшее время должен придумать, а затем и реализовать в своем регионе некий социально-значимый проект. Без выполнения этого условия в финал конкурса пройти будет нельзя.

"Если мы говорим о лидерах России, то лидер, это не только хороший управленец. Это не только тот, кто способен решать любую сложную управленческую или бизнес задачу. Это человек, который в состоянии с точки зрения социальной ответственности принимать правильные решения. Брать на себя ответственность и действовать. Это не менее важно для любого управленца сегодня", - говорит Кириенко.

Полуфинальная часть конкурса будет проходить в течение первых двух месяцев 2019 года во всех федеральных округах страны. Затем состоится финал, победители которого получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Кроме того, особо отличившимся лидерам могут предложить посты в госструктурах.

Андрей Сидоренко, Валерий Белинский, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".