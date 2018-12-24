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Московское метро распродаст старые световые указатели

19:58
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Выставить на продажу лайтбоксы попросили пассажиры метрополитена

Старые указатели Московского метро получат "вторую жизнь". По просьбе пассажиров метрополитен решил продать неиспользуемые лайтбоксы.

Как рассказали ТВЦ.ru в руководстве метрополитена, в первой партии в продажу поступят 30 указателей. Если продажи оправдают ожидания, то ассортимент будет расширен.

Приобрести как световые, так и не световые указатели можно на станции "Маяковская" или забронировать на сайте метрополитена. Сейчас любой желающий может приобрести указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Вход в метро", "Переход", "Нет прохода", "Полиция" и другие.

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