Московское метро распродаст старые световые указатели

Выставить на продажу лайтбоксы попросили пассажиры метрополитена

Старые указатели Московского метро получат "вторую жизнь". По просьбе пассажиров метрополитен решил продать неиспользуемые лайтбоксы.

Как рассказали ТВЦ.ru в руководстве метрополитена, в первой партии в продажу поступят 30 указателей. Если продажи оправдают ожидания, то ассортимент будет расширен.

Приобрести как световые, так и не световые указатели можно на станции "Маяковская" или забронировать на сайте метрополитена. Сейчас любой желающий может приобрести указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, выходами в город с указателями улиц, лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Вход в метро", "Переход", "Нет прохода", "Полиция" и другие.