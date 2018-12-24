"Произошло чудо": у Кержакова забрали ребенка

Сын футболиста проведет Новый год с матерью

Жена бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана забрала их полуторагодовалого сына. Как отметил адвокат девушки Александр Добровинский, за ребенком все равно рано или поздно приехали бы приставы.

"Слава Богу, это произошло, это чудо, которое произошло к Новому году - ребенок будет с мамой. Я думаю, что это произошло под давлением общественности, потому что Александр, конечно, не хотел отдавать ребенка", - приводит слова представителя интересов Миланы Кержаковой РИА Новости.

Между тем, по данным "Фонтанки", супруга бывшего игрока питерского клуба забрала ребенка из особняка Александра в поселке Западная Лица. Это произошло под присмотром судебных приставов. Она вынесла сына на мороз в майке и шортах. При этом на диване лежал подготовленный зимний комбинезон. Также туда приехала ее мать.

До этого Петроградский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение по существу искового заявления Миланы Кержаковой (Тюльпановой) к Александру. Стороны решили расторгнуть брак. Также она подала иски о взыскании алиментов и определении места жительства ребенка.

В ноябре Петербургский городской суд отказал бывшему футболисту в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе сын будет проживать с матерью. Кроме того, суд назначил обоим супругам экспертизу с участием нарколога. Ранее девушка проходила реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости. По ее словам, она уже полностью восстановилась. Также она заявила домашнем насилии со стороны Кержакова.