"Бедный я": Трамп страдает от одиночества в Белом доме

Дональд Трамп рассказал об ожидании решения по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. По словам американского лидера, в Белом доме он совершено один.

Трамп уверен, что вердикт Демократической партии, члены которой не намерены заключать соглашение, обойдется США намного дороже, чем финансирование стены.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!