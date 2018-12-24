Тимошенко назвала местные выборы на Украине "армагеддоном"

Порошенко и Тимошенко одновременно объявили о своих победах на местных выборах

В Москве допускают, что в ближайшие дни украинские военные могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. В понедельник об этом заявили в МИД нашей страны. Там подчеркнули, что эскалация напряженности на границах с Россией является частью набирающей силу предвыборной президентской кампании на Украине. Накануне там прошли выборы глав территориальных общин. Они стали первой пробой сил претендентов на президентское кресло. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже обвинила сторонников президента Петра Порошенко в массовых фальсификациях.

Избирательные участки закрылись еще в воскресенье вечером, а окончательных результатов нет до сих пор. Все считают и считают. Формировали новые органы местного самоуправления на европейский манер, - "общины" в 13 областях. Там, где сейчас действует режим военного положения, голосование не проводили. В выборах приняли участие около полумиллиона избирателей, но вот кто же победил, непонятно. Основная борьба велась между блоками Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, и оба заявили о своем уверенном лидерстве, передает "ТВ Центр".

Выборы местные должны показать реальную расстановку политических сил и к мартовскому голосованию за пост президента обеспечить кандидатам так называемый "административный ресурс". У местных общин достаточно широкие полномочия, в том числе и финансовые.

"На Украине такая специфика и так всегда было, когда Юля контролировала на Западе многие области, я сам там был тогда наблюдателем, я видел, как это все происходит. Там все всю ночь переписывали протоколы за Тимошенко", - рассказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Переписывают, похоже, до сих пор, и уже не в пользу Юлии Владимировны. Тимошенко сейчас фаворит еще даже не начавшейся президентской гонки. Петра Порошенко этот факт явно беспокоит. Выборы, как отмечают другие кандидаты, прошли с массовыми нарушениями, а сама Тимошенко назвала их "Армагеддоном".

Ну а действующий президент продолжают отчаянные попытки заработать политические очки. Срок военного положения истекает. Киев, как недавно отметил глава нашего МИД Лавров, готовит провокацию. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям, говорится в опубликованном заявлении МИД России. Впрочем, не исключён и другой сценарий.

"Нас очень беспокоят все чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации "экспертов" о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ. Мы также помним заявление главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО И.Фриз о "разработке Россией химического и биологического оружия для последующего их применения против Украины". Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения", - указали в МИД России.

Все это - инструменты политической борьбы за президентское кресло. Порошенко понимает: просто так ему не победить. Ведь даже интернет-пользователи шутят, что елка в международном аэропорту Борисполь упала вслед за рейтингом действующего президента. Есть, правда, еще одна версия - главный новогодний символ отчаянно пытается покинуть страну, медленно подползая к российской границе.

Матвей Шестаков, Александр Ивановский, "ТВ Центр".