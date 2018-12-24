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Статью Times о Sputnik сравнили со списком "Миротворца"

22:26
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Публикуя материал о якобы гнезде российской пропаганды в Шотландии, Times обнародовала и персональные данные британских подданных

Представители Общественной палаты намерены обратиться в ОБСЕ в связи с публикацией британской газетой Times личных данных сотрудников шотландского бюро российского агентства "Спутник". Журналистов обвиняют в ведении информационной войны против Соединенного Королевства. И делает это Лондон в лучших традициях украинского сайта "Миротворец", который положил начало такой практике.

Подробности – в репортаже Лилии Акиньшиной.

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