Космонавтов допросили из-за дырки в "Союзе"

Следственной группе предстоит узнать, в какой момент образовался дефект в обшивке корабля

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев - каждый провел на орбите Земли по 196 дней. Это их совместная послеполетная пресс-конференция. Журналисты сначала поинтересовались здоровьем, а потом спросили: что же все-таки за отверстие было обнаружено в российском космическом корабле "Союз МС-09".

"Отверстие? Да. Какое-то отверстие, которое было просверлено изнутри корабля, но когда оно появилось - это уже ответят следственные органы", - рассказал Прокопьев.

Напомним, 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Космонавтам и астронавтам пришлось обследовать практически всю станцию. Утечку обнаружили в пристыкованом российском космическом корабле. "Союз" состоит из нескольких отсеков. Это агрегатный отсек. Потом идет приборный отсек. Спускаемый аппарат. И бытовой отсек, на конце которого располагается стыковочный агрегат. Отверстие было в бытовом отсеке. Еще по фотографиям, сделанным на орбите, стало понятно, что кто-то просверлил отверстие изнутри. Видны даже следы от сверла, когда злоумышленник, возможно, в условиях невесомости не мог зафиксировать руку с дрелью или шуруповертом. Сергей Прокопьев тогда продемонстрировал специальный ультразвуковой детектор, при помощи которого они и обнаружили место утечки.

"Чувствительный прибор нас привел в отсек АСУ, где за накладкой мы обнаружили двухмиллиметровое отверстие, куда уходил наш воздух. Вечером того же дня мы наложили слой специального сертифицированного двухкомпонентного герметика. На следующий день второй и третий слой", - сказал он.

В итоге пробоину заделали герметиком и аппаратура показала, что утечка ликвидирована. "Союз МС-09" совершенно спокойно вернулся на Землю. Проблемный бытовой отсек отсоединился от спускаемого аппарата и сгорел в плотных слоях атмосферы. Но перед этим космонавты выходили в открытый космос, чтобы снаружи взять образцы микрометеоритной защиты в месте повреждения.

Вместе с обнародованием этой истории сразу появились версии, что все это саботаж со стороны иностранных астронавтов, находящихся на МКС. Якобы, кто-то заболел, и таким образом хотели внепланово вызвать с земли космический корабль, чтобы вернуться домой.

Российские космонавты попросили не верить слухам и интернету. Ответ на вопрос, чем, и самое главное, когда было сделано отверстие, даст экспертиза доставленных на землю фрагментов обшивки корабля. То есть, появилось ли отверстие в космосе, либо на земле, а потом заделано. Возможно, после экспертизы будет известно и имя предполагаемого злоумышленника. Космонавтов Прокопьева и Артемьева опрашивают следственные органы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".