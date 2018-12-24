Цены на нефть рухнули до значений августа 2017 года

Стоимость сорта Brent продолжает резкое падение

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опустилась на 6,32%. Теперь ее стоимость составляет 50,42 доллара за баррель.

В предыдущий раз цена нефти этого сорта была ниже уровня в 51 доллар за баррель 31 августа 2017 года. Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки WTI рухнула на 5,66%, до 43,01 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Падение переживают и американские фондовые индексы Dow и S&P. Оно стало максимальным за всю историю торгов в сочельник. Это произошло после недели, которая стала худшей с кризиса 2008 года, передает РИА Новости.

Так, в результате завершившихся торгов в католический сочельник Dow Jones опустился на 2,91%, до 21792,20 пункта. В то же время, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,21%, до 6192,92 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,71%, до 2351,10 пункта.

Падение происходит на фоне новых критических высказываний президента США Дональда Трампа в адрес ФРС. В своем Twitter он назвал Федеральный резерв "единственной проблемой экономики" его страны. Также он обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.