Москвичка лишилась девственности на аттракционе в Химках

Москвичка залезла на цилиндрическую люстру, и оттуда упала на пол

Девушка, посетившая аттракцион "Дом перевертыш" в подмосковных Химках, обратилась в Тверской суд столицы с заявлением. Она требует взыскать с организатора объекта развлечений компенсацию в размере 100 тысяч рублей за потерю девственности.

"Считаю действия организаторов аттракциона "Дом перевертыш" незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с полученной травмой мне причинены нравственные страдания и вред моему физическому и душевному здоровью", — говорится в тексте искового заявления, копия которого имеется в распоряжении РАПСИ.

Операционный директор корпорации Big Funny Диана Костина сочла этот инцидент "очередным эпизодом потребительского экстремизма".