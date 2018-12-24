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Москвичка лишилась девственности на аттракционе в Химках

22:26
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Москвичка залезла на цилиндрическую люстру, и оттуда упала на пол

Девушка, посетившая аттракцион "Дом перевертыш" в подмосковных Химках, обратилась в Тверской суд столицы с заявлением. Она требует взыскать с организатора объекта развлечений компенсацию в размере 100 тысяч рублей за потерю девственности.

"Считаю действия организаторов аттракциона "Дом перевертыш" незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с полученной травмой мне причинены нравственные страдания и вред моему физическому и душевному здоровью", — говорится в тексте искового заявления, копия которого имеется в распоряжении РАПСИ.

Операционный директор корпорации Big Funny Диана Костина сочла этот инцидент "очередным эпизодом потребительского экстремизма".

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Аттракцион "Дом перевертыш"
Аттракцион "Дом перевертыш"
Аттракцион "Дом перевертыш"
Аттракцион "Дом перевертыш"
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