Легенда английского футбола затроллил Трампа по-русски

​Так бывший игрок ответил на хвастливый твит президента США

Очередное заявление американского лидера Дональда Трампа об успехах его политики нашло неожиданный отклик в интернете. Внимание на запись в Twitter президента США обратил внимание бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

"Ты шутишь", — написал Линекер по-русски в своём микроблоге. Сам Трамп ранее объявил об уважении Соединенных Штатов со стороны мирового сообщества.

Ранее 58-летний британский эксперт был ярым критиком России. В частности, он был одним из главных протестующих против проведения чемпионата мира в нашей стране. Кроме того, он неоднократно заявлял, что российские фанаты якобы ведут себя как животные. Сборную России он также не считал достойным соперником для грандов мирового футбола.

Однако именно Линекер в итоге стал ведущим церемонии жеребьевки финальной стадии ЧМ, которая прошла в Москве в прошлом году. После этого он заявил, что британцы не вправе судить о легитимности проведения мундиаля в России.