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Украинский депутат избил доктора наук палкой в прямом эфире

08:31
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Оппоненты накинулись друг на друга после взаимных оскорблений

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (Радикальная партия) накинулся с тростью на доктора политических наук Александра Семченко в эфире украинского телеканала NewsOne. Драка произошла во время записи программы "Эпицентр украинской политики".

Сначала Мосийчук обвинил Семченко в работе на российские спецслужбы. По мнению парламентария, политолог является пропагандистом и "агентом Кремля". ТВЦ.ru публикует видео потасовки.

"Вы понимаете, во мне 40 осколков сидит, благодаря тем, кого защищает эта падаль. Мой охранник и случайный прохожий на том свете. Я утверждаю, что он отрабатывает кремлевские деньги. Это 100%", - сообщил депутат.

Семченко в ответ указал, что "душевнобольными должны заниматься психиатры", но Мосийчук прервал его речь. Он заявил, что хочет покинуть студию. "Этот душевнобольной человек, который непонятно как оказался в Верховной Раде", - продолжил политолог.

Семченко не успел договорить, как Мосийчук набросился на него с тростью. Оппоненты упали на пол и начали бить друг друга. Их разняли участники программы и сотрудники телеканала.

Нардеп показал в телефоне ведущему данные из материалов следствия, касающиеся Семченко. После этого доктора политических наук попросили покинуть телеканал. На выходе ему досталось тростью по спине от Мосийчука.

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