На месте "падения метеорита" под Хабаровском зафиксирована аномалия

Загадочное явление обнаружили по снимкам со спутника

В районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно упал метеорит, зафиксирована аномалия. Обнаружить ее удалось после анализа данных спутника.

Ученые сравнили снимки за 9 и 12 декабря. На кадрах заметны сильные ландшафтные изменения у русла реки Бурея. На снимке за 9 декабря у сопки хорошо прослеживается контур, тогда как на кадре, сделанном спустя три дня, верхняя часть уже отсутствует. Дополнительный анализ изображений показал, что термическая аномалия возникла в данном районе 12 декабря в 09:50, передает РИА Новости.

Как писал ТВЦ.ru, загадочное происшествие произошло в Хабаровском крае. По невыясненным причинам часть сопки обрушилась в реку Бурея и перекрыла ее русло. По одной из версий, инцидент связан с падением метеорита. В свою очередь, институт астрономии РАН считает, что обрушение вызвал оползень.

На месте происшествия работают спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация ближайшего к Буреи поселка. Все обстоятельства устанавливаются.