В Новгородской области уничтожили крупную партию ядовитого хлора

Жители города Старая Русса могут вздохнуть с облегчением

Спасатели МЧС России провели уникальную операцию по утилизации контейнеров с хлором. Специалисты Центра особого риска "Лидер" уничтожили 2310 килограммов ядовитого вещества.

Аварийные ёмкости с ним более 20 лет хранились на территории одного из предприятий города Старая Русса в Новгородской области. Контейнеры с хлором за это время покрылись ржавчиной и несли потенциальную опасность, передает "ТВ Центр".

Как отмечают специалисты, зона смертельного поражения парами этого вещества составляет до четырех километров. Операция длилась 11 дней и получившийся после утилизации хлора раствор абсолютно безвреден.