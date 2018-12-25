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НОВОСТИ

В Новгородской области уничтожили крупную партию ядовитого хлора

09:27
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Жители города Старая Русса могут вздохнуть с облегчением

Спасатели МЧС России провели уникальную операцию по утилизации контейнеров с хлором. Специалисты Центра особого риска "Лидер" уничтожили 2310 килограммов ядовитого вещества.

Аварийные ёмкости с ним более 20 лет хранились на территории одного из предприятий города Старая Русса в Новгородской области. Контейнеры с хлором за это время покрылись ржавчиной и несли потенциальную опасность, передает "ТВ Центр".

Как отмечают специалисты, зона смертельного поражения парами этого вещества составляет до четырех километров. Операция длилась 11 дней и получившийся после утилизации хлора раствор абсолютно безвреден.

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Спасатели МЧС в костюмах химзащиты
Спасатели МЧС в костюмах химзащиты
Спасатели МЧС в костюмах химзащиты
Спасатели МЧС в костюмах химзащиты
Спасатели МЧС в костюмах химзащиты
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