Лукашенко наговорил лишнего перед встречей с Путиным

Президент Белоруссии больше не считает Россию братским народом

Россия и Белоруссия близки как никогда к созданию единого топливно-энергетического рынка и к формированию общего правового пространства Союзного государства. Но при этом президент республики Александр Лукашенко не считает Россию братским народом, а лишь партнером. По его мнению, позиция Москвы в отношении двух стран сильно изменилось.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", — цитирует "Газета.ru" Лукашенко.

В Кремле с такой позицией белорусского лидера не согласны – Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными странами. А все спорные вопросы будут решены на предстоящей встрече двух лидеров.

Накануне Лукашенко выразил недовольство тем, что Россия обещала компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в российской нефтедобывающей отрасли, но переговоры приостановились.

Источник "Коммерсанта" в правительстве России считает, что Лукашенко в нефтегазовом вопросе хочет продолжать "иждивенческую модель поведения", не обременяя себя обязательствами союзного договора.

Переговоры Лукашенко и Путина состоятся сегодня, 25 декабря, в Кремле. Белорусский лидер подчеркнул, что они обещают быть непростыми. Стороны подведут итоги уходящего 2018 года и цены на газ.

В начале декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко поспорил с Владимиром Путиным из-за цен на газ. Он упрекнул Россию в том, что она продает Белоруссии топливо по завышенным ценам. В частности, для белорусских потребителей топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как для россиян из соседней Смоленской области - всего 70 долларов за тысячу кубометров.

В ответ Путин напомнил своему коллеге, что Минск платит за газ по цене намного ниже рыночной – 130 долларов против 200 и предложил продолжить обсуждение газового вопроса в закрытом режиме. Позднее Лукашенко принес извинения за свою "излишнюю эмоциональность" и подчеркнул, что в тот день извинялись все.