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Атака на правительственный квартал в Кабуле унесла жизни 43 человек

09:19
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Террористы устроили взрывы и захватили заложников в здании министерства

В Кабуле 43 человека погибли и десятки получили ранения в результате атаки террористов на комплекс правительственных зданий.

Экстремисты сначала подорвали заминированный автомобиль рядом с Министерством общественных работ, а затем открыли стрельбу. Через некоторое время прогремели еще два взрыва.

После этого террористы ворвались внутрь здания и захватили заложников, передает "ТВ Центр". Силовикам удалось эвакуировать около 200 сотрудников ведомства. Операция по обезвреживанию преступников продолжалась около семи часов. Все нападавшие были ликвидированы.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны террористических группировок.

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