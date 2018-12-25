Сотни людей не могут вылететь из Москвы из-за снегопада

Полсотни авиарейсов задерживаются, больше десятка - отменены

Предновогодняя погода проверяет россиян на прочность. В Москве задержаны около 50 рейсов, больше десятка отменены. Из-за снегопада столица встала в десятибалльных пробках.

На улицах города коммунальные службы оперативно устраняют последствия непогоды. За последние сутки было вывезено около 280 тысяч кубометров снега.

В Сибирь пришли морозы до минус 50 градусов, а на Камчатский край обрушился мощный циклон со снегопадом и ветром, передает "ТВ Центр". Из-за непогоды в школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия. Многие новогодние мероприятия были перенесены на более позднее время.

В горных районах полуострова сохраняется угроза схода лавин. В столице края частично ограничено движение большегрузов. Дорожные и коммунальные службы переведены в режим "повышенной готовности".