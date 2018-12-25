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Политолог о провокации Киева: "Нужны были трупы"

10:47
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Провокации киевского режима Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Речь зашла о подготовке новых операций украинских военных.

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили цели провокации Киева в Керченском проливе и планы украинских властей устроить новую провокацию ради "крови". На вопросы ведущего ответил политолог Александр Асафов.

"Цель провокации - вызвать жесткий силовой ответ России. Неспроста эти моряки были тщательно отобраны. У них очень красивые проукраинские биографии. Из них хотели сделать такую "морскую сотню". Нужны были трупы, жертвы, силовое столкновение. Чтобы международному сообществу предъявить жестокую страну. Задача не выполнена, нужна кровь. Поэтому провокации будут повторяться. Везде: и в Донбассе, на линии соприкосновения, и в Азовской акватории, и вблизи Крымского моста. Цель этих провокаций – Крым и все, что  рядом находится", - сказал эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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