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На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна

10:13
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Работа аэропорта города Катания приостановлена

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Огромный столб дыма, поднимающийся в небо, виден за несколько километров.

В южной части кратера образовалась новая трещина. Извержение сопровождалось подземными толчками, самый сильный из них достигал магнитуды четыре. Из-за пробуждения огненной горы пришлось приостановить работу аэропорта города Катания, передает "ТВ Центр".

Этна  - самый высокий и самый активный вулкан в Европе. За последние 20 лет он периодически напоминает о себе выбросами лавы и пепла.

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