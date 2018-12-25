На Сицилии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана Этна

Работа аэропорта города Катания приостановлена

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Огромный столб дыма, поднимающийся в небо, виден за несколько километров.

В южной части кратера образовалась новая трещина. Извержение сопровождалось подземными толчками, самый сильный из них достигал магнитуды четыре. Из-за пробуждения огненной горы пришлось приостановить работу аэропорта города Катания, передает "ТВ Центр".

Этна - самый высокий и самый активный вулкан в Европе. За последние 20 лет он периодически напоминает о себе выбросами лавы и пепла.