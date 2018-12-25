Сестра Жанны Фриске покинет Россию

Певица перебирается на Шри-Ланку

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья решила открыть на Шри-Ланке бар. Грандиозные перемены в жизни девушка не скрывает.

Наталья неоднократно говорила, что Шри-Ланка – ее любимый курорт. Практически каждый год она наслаждается солнцем, серфингом и долгими прогулками вдоль Индийского океана. Теперь у Фриске будет возможность подолгу жить на Шри-Ланке.

Как пишет Starhit, бизнес Наталья будет вести вместе с мужем Сергеем Вшивковым. "Мы действительно открываем кафе. Но пока в процессе ремонта. Откроемся в следующем году", – поделилась планами певица.

В Сети уже отреагировали на новость о собственном бизнесе сестры Жанны Фриске. По данным Дни.Ру, большинство пользователей порадовалось за девушку. По их мнению, Наталье давно пора выйти из тени сестры и заняться своим делом. Нашлись и те, кто заявил, что теперь Фриске будет вынуждена на несколько месяцев покинуть Россию ради развития бизнеса.