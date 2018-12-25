Мисс Москва-2018: что известно о самой красивой девушке столицы

Конкурс "Мисс Москва" прошел накануне Vegas City Hall. За корону боролись 49 девушек. В этом году конкуренция была жестче – возрастную планку подняли с 26 до 32 лет.

"Друзья, у меня нет слов! Я безгранично счастлива... и до сих пор не верится, руки трясутся. Всем огромное спасибо за поддержку!", - написала Алеся Семеренко в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что Семеренко родом из краснодарского Армавира, затем ее семья переехала в Санкт-Петербург. Именно этот город девушка считает родным. Позже девушка отправилась в Москву учиться на экономиста. В свободное время "Мисс Москва" любит читать книги и пишет картины, пишет News.ru.

В интервью "Комсомольской правде" Семеренко призналась, что тяжелее всего ей давались многочасовые репетиции. Во всем остальном девушка была решительно настроена на победу. Поддержать московскую красавицу приехала ее мама, молодого человека у девушки нет.

"Я думаю, что все же цель - не найти богатого мужчину, а самой реализоваться, и использовать все шансы, которые тебе даёт твой титул, занимаясь благими делами", - рассказала Семеренко.

Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года. Жюри отбирает победительницу, которая сочетает в себе красоту, ум и талант.