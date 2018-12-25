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Мисс Москва-2018: что известно о самой красивой девушке столицы

09:57
  • вторник
  • 25 декабря 2018

24-летняя Алеся Семеренко завоевала титул "Мисс Москва-2018". Девушка родилась на Кубани, затем переехала в Санкт-Петербург, а после – в столицу.

Конкурс "Мисс Москва" прошел накануне Vegas City Hall. За корону боролись 49 девушек. В этом году конкуренция была жестче – возрастную планку подняли с 26 до 32 лет.

"Друзья, у меня нет слов! Я безгранично счастлива... и до сих пор не верится, руки трясутся. Всем огромное спасибо за поддержку!", - написала Алеся Семеренко в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что Семеренко родом из краснодарского Армавира, затем ее семья переехала в Санкт-Петербург. Именно этот город девушка считает родным. Позже девушка отправилась в Москву учиться на экономиста. В свободное время "Мисс Москва" любит читать книги и пишет картины, пишет News.ru.

В интервью "Комсомольской правде" Семеренко призналась, что тяжелее всего ей давались многочасовые репетиции. Во всем остальном девушка была решительно настроена на победу. Поддержать московскую красавицу приехала ее мама, молодого человека у девушки нет.

"Я думаю, что все же цель - не найти богатого мужчину, а самой реализоваться, и использовать все шансы, которые тебе даёт твой титул, занимаясь благими делами", - рассказала Семеренко.

Конкурс "Мисс Москва" проводится с 1994 года. Жюри отбирает победительницу, которая сочетает в себе красоту, ум и талант. 

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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018"
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018"
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко
Конкурс красоты "Мисс Москва"
Конкурс красоты "Мисс Москва"
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