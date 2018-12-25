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Против Игоря Талькова возбудили уголовное дело

09:42
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Музыканта задержали за "пьяное" вождение

В отношении сына Игоря Талькова (Игоря Талькова-младшего) возбуждено уголовное дело. 37-летнего певца поймали пьяным, когда он находился за рулем автомобиля.

Дело заведено по статье "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения". Артисту грозит тюрьма, так как ранее его уже задерживали за аналогичное нарушение.

ЧП произошло 30 ноября 2018 года. Когда джип Талькова остановили правоохранители, он отказался от прохождения медицинских тестов, передает News.ru.

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