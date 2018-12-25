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По России ударили 50-градусные морозы

12:00
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Снегопады, метель и холода - сразу в нескольких российских регионах

Обильные снегопады, метель и аномальные холода. Сразу несколько российских регионов - во власти непогоды. В Кургане у школьников - незапланированные выходные. В Томской области приостановили движение междугородних автобусов. В Челябинске четыре человека попали в больницы с серьёзными обморожениями. В аэропортах Москвы отменяют и переносят рейсы. А на дорогах мегаполиса к вечеру обещают десятибалльные пробки.
Сотни людей не могут вылететь из Москвы из-за снегопада

За неделю до официального праздника в столице - настоящая зимняя сказка. Деревья усыпаны снегом, а автомобили завалены сугробами. Вот результат обрушившегося на столицу снегопада, который не прекращается вторые сутки. Высота снежного покрова в некоторых районах уже достигает 20 сантиметров.

Такой обильный снегопад прибавил проблем на дорогах - в столице девятибалльные пробки. Власти призывают автомобилистов быть предельно осторожными - в некоторых районах видимость минимальная. Ситуацию осложняет и гололедица. Коммунальщики перешли на усиленный график - работать приходится без отдыха. На борьбу со снегом вышла практически вся имеющаяся техника. Из-за сложных погодных условий в московских аэропортах отменили или задержали более 80 рейсов.

"Такой зимний характер погоды у нас сохранится в течение недели. Поскольку вот еще до середины недели мы будем находиться под влиянием циклонов - они принесут нам еще снега. Но снег ожидается меньшей интенсивности, скорее, это будет небольшой снег. Но, тем не менее, облачная погода и температура у нас существенно меняться не будет", - сказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России.

Ну, а в Сибири настоящая зима - это морозы. В некоторых районах этой ночью столбик термометра опускался до минус 50 градусов - это существенно ниже климатической нормы. Аномально холодно в Новосибирской (-27), Томской (-31) и Иркутской областях, а также в Тюмени (-28). Правда, находятся и те, кто доволен такой погодой (см. видео).

В Поволжье все коммунальные службы приведены в боевую готовность. В Татарстане и Самарской области снегопад будет идти еще минимум до четверга.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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