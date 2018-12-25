Взяточник Порошенко купил автокефалию

Глава государства за предоставление автокефалии рассчитался конфетами

На Украине депутат Верховной Рады подрался с приглашённым экспертом в эфире телешоу. В очередной раз продемонстрировав, что такие выходки для народных избранников Незалежной - в порядке вещей.

Кулачные бои в Раде и драки в телеэфире - обычные будни Украины. В очередной раз распустил руки одиозный Игорь Мосийчук. Нардеп поспорил о будущем своей страны с доктором политических наук Александром Семченко. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли борцовские приемы и подручные средства. Этот раунд за политологом. Мосийчук - на лопатках.

Обсуждали, кстати, недавний инцидент в Керченском проливе. Мнение большинства украинцев: провокации Порошенко никому не идут на пользу. В том числе и самому президенту. Официальный разрыв отношений с Россией, военное положение и другие нелепые действия Порошенко уже нервируют его западных покровителей, заключают политологи.

"Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Они нам говорят - вы там между собой разберитесь. Это уже не просто намек. Это демонстрация - давайте, разбирайтесь, мы уже устали. И самое страшное - мы остались без политической поддержки", - уверен бывший министр обороны Украины (1996-2011, 2004-2005 гг.) Александр Кузьмук.

Без поддержки политической, но с духовной. Константинопольский патриарх Варфоломей, даровавший автокефалию украинским раскольникам, видимо, настолько проникся общением с Порошенко, что рассказывает детям, как за изменение канонов президент Украины расплатился конфетами.

"Президент Порошенко имеет шоколадную фабрику. Он, как и президент США Дональд Трамп, является предпринимателем. Некоторые обвиняют меня в том, что я взял с него деньги за автокефалию. Я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко. Остались два последних пакета. Я их открою и буду бросать, а кто поймает - герой!" – сказал патриарх Константинопольский Варфоломей.

Для своего народа у Порошенко, тем временем, лишь сладкие обещания.

За несколько месяцев до новых президентских выборов все больше украинцев сравнивают: с какими посулами глава государства вступал в должность, и к чему привел страну за годы у власти. Неудивительно, что, по последним опросам, рейтинг популярности президента не дотягивает и до трети относительно показателей четырехлетней давности.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".