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Европейцы встретили Рождество под присмотром полиции

12:46
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Праздновать в этом году приходится при повышенных мерах безопасности

Тысячи людей на ярко украшенных улицах, торжественные службы в католических храмах и уютные ярмарки. В Европе отмечают Рождество. Весело и с размахом, хотя праздновать в этом году приходится при повышенных мерах безопасности. Во Франкфурте - усиленные проверки в аэропорту спровоцировали транспортный коллапс. Были задержаны больше 80 рейсов. Но настроения европейцам это не испортило. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.

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