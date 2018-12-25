Любовные письма леопардов изумили биологов

Данные фотомониторинга удивили специалистов нацпарка "Земля леопарда"

В Приморском крае итоги мониторинга дальневосточных леопардов порадовали учёных. Самых редких кошек на планете прибавилось. В регионе обитают 86 взрослых особей и больше 20 котят. Эти данные получены с камер фотоловушек. Изучая кадры, биологи обнаружили и нечто необычное: любовные письма леопардов.

Кажется, они уже чувствуют себя моделями и совсем не боятся камеры фотоловушки. Наоборот, охотно позируют на радость ученым. Последние данные фотомониторинга удивили специалистов национального парка "Земля леопарда". Сразу четыре дальневосточных редких кошки попались в объектив. Первой показалась самка. Оставила метки, поскрёб, на которые на следующий день пришел самец.

"Это как любовная переписка. Можно подумать, что он гримасничает. Но нет. Он вдыхает воздух в нёбо и анализирует всю информацию. Получая такую информацию, животные определяют пол, вид и даже возраст. И понимает, желает ли все- таки самка встречаться или на свидание сходить", - рассказал главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Уникальные рисунки пятен всех леопардов занесены в базу данных. Паспорт этих диких кошек показал, что потенциальная невеста - это самка Leo 39F, ей уже больше восьми лет.

А вот жених – леопард Маньчжур. Он младше леопардессы на три года. Но особое внимание ученых привлекли появившиеся перед камерой два котенка. Им около полугода. И они впервые показались перед объективом.

"Котята находятся под опекой своей матери, но она не отслеживает каждый шаг, то есть мама находится на каком-то расстоянии. А котята осваивают личную жизнь в отдельности от своей матери", - сообщила замдиректора ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова по науке Елена Шевцова.

Уникальные кадры с фотоловушек позволяют ученым провести точную перепись диких животных и изучить их поведение. Главное: выбрать подходящую точку, где установить камеру.

Небольшая площадка на горе Андрусовка в Хасанском районе – одна из удачных. В объектив здесь попадали тигры, олени, кабаны и главные герои – леопарды. Гора находится на южной стороне, поэтому животные здесь любят отдыхать на солнце. Отсюда же, с высоты, им удобно высматривать добычу.

86 взрослых леопардов и 21 котенок - такие последние данные мониторинга. Но сейчас у ученых горячая пора. Анализируют кадры новых фотоловушек. Так что цифры могут измениться. Ученые надеются, что популяция редкой кошки выросла. Итоги подведут к весне.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.