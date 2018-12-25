Бутину не хотят выпускать из СИЗО

Власти США держат девушку в одиночной камере по 22 часа в сутки, пытая оказать давление

Задержанной в США россиянке Марии Бутиной продлили срок содержания в изоляторе до 26 декабря, хотя должны были отпустить еще 19 декабря. Объяснений, почему так происходит, никто не дает.

"Пока режим сегрегации продлили на семь дней - до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля", - рассказал "Известиям" отец обвиняемой Валерий Бутин.

Бутина находится в одиночной камере по 22 часа в сутки и может выходить из нее только на два часа ночью. Отец девушки считает такое содержание дочери абсурдным. Мария ладит абсолютно со всеми женщинами в тюрьме, нет необходимости ее изолировать подобным образом.

26 декабря Бутину посетят сотрудники российского посольства в США.

Ранее Мария Бутина заключила сделку со следствием. Она признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. По предварительным данным, речь идет о 56-летнем политическом консультанте Республиканской партии США Поле Эриксоне. газета The Wall Street Journal писала, что Бутина хотела "установить неофициальный канал связи" с американскими политиками.

30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали 15 июля в США. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента. Москва считает дело против Бутиной политически мотивированным и по разным каналам пытается добиться освобождения арестованной россиянки.