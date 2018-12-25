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Шокирующее признание Киева: США и Европа устали от проблемной Украины

10:49
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Западные партнеры отказываются помогать Незалежной

Украина создает проблемы для Европы и США. "Мы становимся раздражителем для Европы и Америки", - заявил эфире телеканала "112" экс-министр обороны Незалежной Александр Кузьмук.
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По его словам, Запад призывает Киев решать свои проблемы самостоятельно. "Это уже не просто намек - это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали", - отметил бывший министр.

Из-за возни в стране Украина лишилась союзников, передает "Газета.ру". "И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки", - заключил генерал.

Напомним, в 2016 году в Киеве объявили вступление в НАТО главной целью внешней политики страны. При этом к 2020 году Украина рассчитывает обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.

В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предостерег Киев, что подготовка к вступлению в НАТО займет много времени. Эксперты убеждены, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

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