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Легендарному авиаполку присвоят имя Героя России

10:52
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Для морских летчиков имя Тимура Апакидзе значит столько же, сколько и имя Василия Маргелова для десантников

Легендарный 100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк получил имя Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Именно с него началась история палубной авиации в России.

Присвоение полку имени Апакизде станет стимулом для летчиков. Генерал-майор значит для них столько же, сколько и Василий Маргелов для воздушно-десантных войск. Все документы для переименования уже подготовлены, пишет газета "Известия".

Апакидзе был первым командиром 100-го полка и с нуля создал систему подготовки палубных летчиков. Все наработки после развала СССР достались Украине. Апакидзе много сделал для того, чтобы военные могли выполнять задачи с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

"Палубных летчиков крайне мало, а в их подготовке есть особая специфика. Там требуются высочайшая техника пилотирования и, кстати, серьезная дисциплина. Ведь они живут на авианосцах в очень стесненных условиях", - рассказал заслуженный летчик-испытатель Герой России полковник Игорь Маликов.

Генерал-майор погиб 17 июля 2001 года во время показательных выступлений под Псковом. Выполняя сложный пилотаж, самолет Апакидзе столкнулся с землей и разрушился.

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