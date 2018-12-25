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Шипулин завершил карьеру после визита австрийской полиции

11:04
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Спортсмен пожаловался на проблемы со здоровьем

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Как сообщил спортсмен на пресс-конференции в Москве, он проведет свою последнюю гонку 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

На решение Шипулина повлияли проблемы со здоровьем, подозрения в применении допинга, а также обыски австрийской полиции, проведенные в декабре. Со слов  Шипулина, после визита австрийских правоохранительных органов у него "опустились руки".

В начале декабря австрийская полиция посетила Шипулина и ряд российских биатлонистов. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Позже сообщалось, что Сою биатлонистов России уладил ситуацию.

Как пишет ТАСС, в прошлом сезоне Шипулин четыре раза переболел мононуклеозом, и врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу в связи с проблемами со здоровьем. Спортсмен также пропустил Олимпийские игры в Пхёнчхане, не получив приглашения от Международного олимпийского комитета.

Шипулин является олимпийским чемпионом зимних Игр в Сочи 2014 года и чемпионом мира по биатлону 2017 года.

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