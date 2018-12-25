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"В большой беде": Меган Маркл предупредили об угрозе

11:26
  • вторник
  • 25 декабря 2018

В королевской семье не принято дарить дорогие подарки на Рождество

Герцогиня Сассекская Меган Маркл встретит Рождество в кругу королевской семьи. Супруге принца Гарри следует придерживаться строгих правил, чтобы не нарушить этикет, в чем ее уже неоднократно замечали.

Например, в монаршей семье не принято обмениваться дорогими подарками и открывать их до разрешения принца Филиппа. "Если Меган Маркл преподнесет кашемировый свитер или нечто подобное, то может оказаться в большой беде", - объяснил Дни.ру эксперт Мартин Таунсенд.

Однажды принц Гарри подарил бабушке шапочку для душа с надписью "Разве жизнь не отстой?", а Кейт Миддлтон вручила деверю набор "Вырасти свою девушку". Это было еще до знакомства с Меган Маркл. Впрочем, супруга принца Гарри уже дарила подарки Елизавете II. Тогда она преподнесла королеве поющего хомяка.

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