Ушли безвозвратно: кого мы потеряли в 2018 году

12 человек, оставивших след в истории

Известные люди уходят из жизни ежегодно. Их общественная, политическая или творческая деятельность оказывает большое влияние на жизнь общества и страны. Многие годы они находились в центре внимания, а их достижения и заслуги обсуждались. Поэтому память о них будет жить еще очень долго.

25 января не стало Людмилы Сенчиной. Народная артистка России умерла в Санкт-Петербурге от рака поджелудочной железы. Она стала популярной в 1971 году после появления в "Голубом огоньке", исполнив песню про Золушку.

10 марта умер французский дизайнер одежды и модельер Юбер де Живанши. Свой всемирно известный модный дом он открыл в возрасте 25 лет. Постоянными клиентками Юбера были Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Марлен Дитрих.

12 марта после продолжительной болезни скончался Олег Табаков. Всенародно любимый актер снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в таком же количестве спектаклей. Табаков открыл собственный театр, которым руководил одновременно с МХТ им. Чехова.

21 апреля от остановки сердца умерла Нина Дорошина. Почти всю свою жизнь она провела, играя в московском театре "Современник". Всенародную известность и славу ей принесла главная роль в спектакле, а затем и в фильме "Любовь и голуби".

14 июня в результате длительной болезни умер Станислав Говорухин. Актер, режиссер и общественный деятель Он прославился по экранизациям классических произведений. Однако в последнее время Говорухин сконцентрировался на политике.

14 августа от онкологического заболевания скончался Эдуард Успенский. Писатель стал автором детской повести "Крокодил Гена и его друзья", а затем и истории о жителях деревни Простоквашино.

30 августа умер Иосиф Кобзон. Причина смерти – прогрессирование рака, с которым он боролся на протяжении 15 лет. Вокальные данные он обнаружил во время службы в армии, затем поступил в Гнесинку. В репертуаре артиста насчитывалось более 3 тысяч песен. В октябре 2002 года участвовал в переговорах с террористами во время захвата “Норд-Оста” и добился освобождения части заложников.

6 октября не стало всемирно известной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье. Она боролась с тяжелым заболеванием мочевого пузыря. Кабалье прославилась своим виртуозным бельканто. В ее репертуаре было более 125 оперных партий.

26 октября умер Николай Караченцов. Большую популярность ему принесла роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Кроме того, у актера были многочисленные роли в кино и театре. Караченцов ушел со сцены еще в 2005 году после серьезной автомобильной аварии, подорвавшей его здоровье.

17 ноября от остановки сердца скончался Евгений Осин. Певец был участником Московской рок-лаборатории, затем стал вокалистом группы "Браво".

30 ноября скончался Джордж Буш – старший. Он был 41-м президентом США и отцом 43-го президента США Джорджа Буша – младшего. Точная причина его смерти не указывается, однако известно, что с 2012 года Буш страдал от болезни Паркинсона.

8 декабря не стало известной правозащитницы Людмилы Алексеевой. Долгие годы она боролась за права тех, кто был подвержен цензуре и гонениям. За такую деятельность Алексеева сама много раз подвергалась допросам и обыскам. В последнее время она была членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека.