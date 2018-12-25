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Сенсационный поворот в деле об убийстве Дениса Тена

11:55
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Убийство фигуриста могло быть заказным. Адвокаты настаивают на поиске пособников и подстрекателей убийства

Убийство известного фигуриста Дениса Тена может носить заказной характер. Адвокаты потерпевшей стороны нашли в доказательствах существенные противоречия.

Защита намерена ходатайствовать о возврате дела в прокуратуру для дополнительного расследования. В ходе дополнительного расследования нужно найти пособников и подстрекателей убийства, пишет РИА Новости.

Убийство Тена произошло 19 июля в Алма-Ате. Злоумышленники ранили спортсмена ножом в бедро, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили в тяжелом состоянии. Фигурист потерял три литра крови. Позднее он скончался.

На данный момент известно о трех подозреваемых - Армана Кудайбергенове, Нурале Киясове и Жанаре Толыбаеве. Они признали свою вину.

Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи, "серебро" на чемпионате мира 2013 года и "бронзу" на чемпионате в 2015 году.

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