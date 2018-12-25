Наездница Поклонская с бокалом в руках поздравила россиян

Конь постоянно норовил увезти депутата из кадра

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оригинально поздравила россиян с Новым годом. Она записала видеообращение верхом на коне и с бокалом шампанского в руке.

Политик поблагодарила за доверие и поддержку и отметила, что трудности делают человека сильнее.

"В новогоднюю ночь я желаю, чтобы к вам обязательно пришла сказка. В новом году к вам придет счастье, радость и пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро. С новым годом! С новым счастьем!", - пожелала Поклонская.

Пользователи социальной сети по-разному отреагировали на видеопоздравление. Одни оценили творческий подход Поклонской и поздравили ее с наступающим праздником.

"Обожаю эту милую, мужественную девушку. С наступающим Вас!", - написал Грант Арустамян. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.)

Другие остались в недоумении от формата поздравления, а третьих и вовсе интересовал только конь.

"Хм... так то на свинье надо, не год лошади все таки", - написал пользователь под ником AlexeyKuksa.

"Зачем ты на Собчак села?" – вопрошает Император Пингвинов.

"Пьет за рулем? А интересно вождение коня в нетрезвом виде как карается?", - поинтересовался Григорий.

"Не слушала. Но конь потрясный. Спасибо за поздравление!", - поблагодарила Elena Chernyakova.