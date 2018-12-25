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Новые песни Пугачевой утекли в Сеть

13:02
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Примадонна намеревалась исполнить их на юбилейном концерте

Две новые песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой попали в интернет благодаря хакерам. Примадонна готовила их для сольного концерта.

В первой песне – "Поживи в моей шкуре" – Пугачева поет о хейтерах и тех, кто раздает непрошенные комментарии. Артистка советует сначала нужно прочувствовать жизнь другого человека, а только после давать советы.

Во второй песне - "Что вижу, то пою" – Примадонна не видит смысла петь о том, чего не видит – о Париже, Нью-Йорке, рейтинге Forbes и бриллиантовом кольце, пишет "Газета.Ru".

Реакции самой артистки на слив новых песен в интернет пока нет. 

Первый после долгого перерыва сольный концерт Аллы Борисовны пройдет 17 апреля в Кремлевском дворце в Москве. "В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер", - прокомментировала предстоящее выступление Пугачева.

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