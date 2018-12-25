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Террористы разбомбили здание МИД Ливии

13:29
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Над Триполи поднялся высокий столб дыма от пожара в министерстве

Боевики напали на правительственный квартал в Триполи. Группа террористов во вторник ворвалась в здание МИД Ливии и подорвала несколько взрывных устройств внутри дипкомплекса, а также у входа в него.

К настоящему моменту известно о трех погибших, двое из которых – террористы. Один из них подорвался внутри МИД, еще одного убили полицейские в результате перестрелки. Также погиб работавший в МИД Ливии глава департамента исламского сотрудничества.

Судя по фотографиям и видео с места происшествия, в здании МИД после теракта начался крупный пожар. Его до сих пор не удалось ликвидировать. Кроме того, неподалеку у входа сгорели несколько машин, сообщает МИР24.

Район вокруг МИД полностью оцеплен. Операция по поимке других террористов, всего из было шестеро, продолжается.

Каапомним, семь лет назад в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник. На стороне его противников воевали силы международной коалиции.

Ливия находится в ситуации двоевластия после гражданской войны и свержения Муаммара Каддафи. Проведение общенациональных выборов пока невозможно из-за отсутствия единства в стране.

Ранее сообщалось, что сын Муаммара Каддафи просит российские власти поддержать его президентские амбиции. Саиф аль-Ислам направил соответствующее письмо Владимиру Путину.

 

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