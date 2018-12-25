ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян пугают смертельной инфекцией

14:44
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Лаборатории с токсинами уже подобрались к границам России

Во вторник на брифинге в Москве говорили об угрозах биологической безопасности. Как заявила  руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, на постсоветском пространстве растёт число лабораторий, которые построены или модернизированы на средства Пентагона.

По данным нашего военного ведомства, американские учёные под видом лечения проверяли на местных жителях токсичные химпрепараты. На сегодняшний день в центре Лугара реализуются четыре проекта Минобороны США, передает "ТВ Центр".

"И эти четыре проекта связаны с тяжелейшими патогенами, с особо опасными патогенами, и атипичной чумой, и занозным паксвирусным инфекциям, и конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это важно отметить, потому что эти заболевания могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Это смертельные инфекции", - заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
Биологическая опасность
Биологическая опасность
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.