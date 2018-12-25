Россиян пугают смертельной инфекцией

Лаборатории с токсинами уже подобрались к границам России

Во вторник на брифинге в Москве говорили об угрозах биологической безопасности. Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, на постсоветском пространстве растёт число лабораторий, которые построены или модернизированы на средства Пентагона.

По данным нашего военного ведомства, американские учёные под видом лечения проверяли на местных жителях токсичные химпрепараты. На сегодняшний день в центре Лугара реализуются четыре проекта Минобороны США, передает "ТВ Центр".

"И эти четыре проекта связаны с тяжелейшими патогенами, с особо опасными патогенами, и атипичной чумой, и занозным паксвирусным инфекциям, и конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это важно отметить, потому что эти заболевания могут нанести непоправимый вред здоровью человека. Это смертельные инфекции", - заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.