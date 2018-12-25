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Эксперт об аномалии под Хабаровском: просто спусковой крючок

13:33
  • вторник
  • 25 декабря 2018

В районе произошел "самопроизвольный оползень", что привело к разрушению сопки

Эксперт не считает, что обрушение сопки в Хабаровском крае напрямую связано с термической аномалией. По его мнению, маловероятно, что разрушение произошло из-за колебания температур, это могло лишь ускорить процесс схода грунта.

"Был большой перепад температур между днем и ночью, - это могло послужить ускорению данного процесса. Но это все равно бы случилось, потому что это является не причиной, а просто спусковым крючком", - объяснил RT главный научный сотрудник МИТП РАН Петр Шебалин.

Поскольку специалисты не зафиксировали землетрясение или падение метеорита в районе происшествия, то, скорее всего, произошел "самопроизвольный оползень", что и привело к обрушению сопки, считает Шебалин.

24 декабря в Хабаровском крае часть сопки обрушилась в реку Бурея, это уменьшило приток воды в водохранилище ГЭС. На место происшествия прибыли специалисты, спасатели. На данный момент они обследуют территорию и расчищают завал на Бурее.

В МЧС сообщили, что сопка обрушилась из-за оползня. Ранее одной из версий называли падение метеорита, который якобы снес вершину сопки.

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