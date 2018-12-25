ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отказал Эрдогану во встрече с Путиным

13:46
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Турецкий лидер захотел съездить в Москву, чтобы поговорить с президентом России с глазу на глаз

У Владимира Путина в графике нет встреч с Реджепом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее президент Турции заявил журналистам, что в ближайшие дни посетит Россию и встретится с Путиным. По его словам, сегодня-завтра его коллеги отправятся в Москву, чтобы обсудить события в Сирии. По итогам этой поездки будет принято решение о встрече двух президентов.

"Думаю, это будет встреча с глазу на глаз", - сказал турецкий лидер.

По данным СМИ, речь на переговорах, скорее всего, будет идти о выводе американских войск из Сирии. Об этом 19 декабря объявил Дональд Трамп. Процесс может занять до 100 дней.

Главное сегодня
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.