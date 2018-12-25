Кремль отказал Эрдогану во встрече с Путиным

Турецкий лидер захотел съездить в Москву, чтобы поговорить с президентом России с глазу на глаз

У Владимира Путина в графике нет встреч с Реджепом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее президент Турции заявил журналистам, что в ближайшие дни посетит Россию и встретится с Путиным. По его словам, сегодня-завтра его коллеги отправятся в Москву, чтобы обсудить события в Сирии. По итогам этой поездки будет принято решение о встрече двух президентов.

"Думаю, это будет встреча с глазу на глаз", - сказал турецкий лидер.

По данным СМИ, речь на переговорах, скорее всего, будет идти о выводе американских войск из Сирии. Об этом 19 декабря объявил Дональд Трамп. Процесс может занять до 100 дней.