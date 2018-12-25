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Медведев напугал россиян кибервойной

14:50
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Киберпреступность и кибервойны - это серьезная угроза, предупредил премьер

Правительство утвердило закон о введении маркировки лекарств и других видов товаров. Это должно повысить контроль за качеством продукции на российском рынке. Около двух триллионов рублей правительство потратит в ближайшие пять лет на развитие цифровой экономики в нашей стране.

Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании профильной комиссии. В её состав входит и мэр Москвы Сергей Собянин. На этой встрече обсуждались вопросы финансирования национальной программы по цифровизации экономики. В ближайшие пять лет на этот проект государство потратит около двух триллионов рублей. В частности, будет создана единая информационная система в здравоохранении и сфере государственных услуг. Особое внимание власти уделят кибербезопасности граждан, передает "ТВ Центр".

"Сегодня киберпреступность и кибервойны - это вполне серьезная угроза, и здесь мы должны защитить и обычных граждан, и государственные структуры, и бизнес, и объекты критической инфраструктуры. Здесь главную роль играет российское программное обеспечение. Будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем", - заявил премьер Дмитрий Медведев.

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