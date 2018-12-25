ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп разрушил детские мечты о Санта-Клаусе

14:51
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Очередная выходка президента США вызвала бурную реакцию в соцсетях

Дональд Трамп заявил семилетнему мальчику, что в его возрасте пора перестать верить в Санта-Клауса. Он сообщил ребёнку, что новогоднего волшебника не существует.

Мальчик дозвонился на рождественскую горячую линию с президентом и его женой Меланией. Ребёнок спросил, когда Санта-Клаус приедет к нему с подарками на своих волшебных санях.

"Ты все ещё веришь в Санту? Потому что в семь лет это ненормально, правда?" - ответил Трамп. Поступок президента вызвал бурную реакцию в соцсетях. Большинство американцев сошлись во мнении, что политик испортил мальчику Рождество.

Главное сегодня
Дональд Трамп возле рождественской елки
Дональд Трамп возле рождественской елки
Санта-Клаус
Санта-Клаус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.