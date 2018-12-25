Трамп разрушил детские мечты о Санта-Клаусе

Очередная выходка президента США вызвала бурную реакцию в соцсетях

Дональд Трамп заявил семилетнему мальчику, что в его возрасте пора перестать верить в Санта-Клауса. Он сообщил ребёнку, что новогоднего волшебника не существует.

Мальчик дозвонился на рождественскую горячую линию с президентом и его женой Меланией. Ребёнок спросил, когда Санта-Клаус приедет к нему с подарками на своих волшебных санях.

"Ты все ещё веришь в Санту? Потому что в семь лет это ненормально, правда?" - ответил Трамп. Поступок президента вызвал бурную реакцию в соцсетях. Большинство американцев сошлись во мнении, что политик испортил мальчику Рождество.