Лукашенко спрятался за российские ракеты

Российско-белорусская группировка войск в любой момент сможет отразить угрозы со стороны базы США в Польше

Объединенные российско-белорусские войска готовы в любой момент дать ответ на угрозы Запада, в частности, на размещение военной базы США в Польше. Вашингтон не сможет застать Минск врасплох, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если у альянса или у США зачешутся руки, американским военачальникам стоит вспомнить о российских ракетах, чтобы тут же охладить свой пыл", - цитирует слова Лукашенко News.ru.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусские и российские военные готовы дать ответ размещению американской военной базы в Польше.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на своей территории военную базу США. Власти намереваются потратить на нее два миллиарда долларов и назвать "Форт Трамп" в честь американского президента. Трамп встретил предложение Варшавы с улыбкой. Ожидается, что США примут решение в начале следующего года.