Стала известна дата открытия станции "Савеловская" Большого кольца

В 2019 году планируется открыть еще 14 станций

Станцию "Савёловская" Большой кольцевой линии метро планируют открыть 30 декабря. Это будет уже 17-я станция, запущенная в этом году. Такие итоги подвели в Комплексе градостроительной политики и строительства.

В наступающем году планируется открыть еще 14 станций. Это участок от "Некрасовской" до "Косино" Некрасовской линии, от "Саларьево" до "Столбово" Сокольнической ветки, а также отрезок от "Косино" до "Авиамоторной" Большой кольцевой. Продолжается и строительство автомобильных дорог. Практически завершена Северо-Западная хорда, на 70% выполнена Северо-Восточная хорда, утверждён проект хордового кольца, а также сформирован транспортный каркас в Новой Москве, передает "ТВ Центр".

"Четко понимаем, сколько дорог построим, в какой срок, нам там попроще строить, город не настолько плотно застроен, и мы вне всякого сомнения к 83 километрам, которые уже построили на территории новой Москвы, мы еще порядка 120 километров построим в обозримом будущем. И вот буквально в течение ближайших трех лет. Тем самым, полностью завершив каркас транспортной сети на территории новой Москвы", - сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.