Подмосковному депутату грозит 15 лет тюрьмы

Народного избранника Максима Уварова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере

Продолжается скандал вокруг громкого дела депутата Рузского района Подмосковья Максима Уварова. Следственный комитет предъявляет народному избраннику обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Между тем, сам Уваров утверждает, что его больше всего волнуют вопросы экологии в районе и законность добычи песка в карьере около деревни Крюково. В запутанной истории разобрался корреспондент "ТВ Центра" Андрей Сидоренко.