ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подмосковному депутату грозит 15 лет тюрьмы

15:58
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Народного избранника Максима Уварова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере

Продолжается скандал вокруг громкого дела депутата Рузского района Подмосковья Максима Уварова. Следственный комитет предъявляет народному избраннику обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Между тем, сам Уваров утверждает, что его больше всего волнуют вопросы экологии в районе и законность добычи песка в карьере около деревни Крюково. В запутанной истории разобрался корреспондент "ТВ Центра" Андрей Сидоренко.

Главное сегодня
Депутат Рузского района Максим Уваров
Депутат Рузского района Максим Уваров
Незаконный карьер в Рузском район
Незаконный карьер в Рузском район
Незаконный карьер в Рузском район
Незаконный карьер в Рузском район
Полиция на месте добычи песка в незаконном карьере в Рузском район
Полиция на месте добычи песка в незаконном карьере в Рузском район
Грузовики
Грузовики
Депутат Рузского района Максим Уваров на оперативной съемке
Депутат Рузского района Максим Уваров на оперативной съемке
Полиция на месте добычи песка в незаконном карьере в Рузском район
Полиция на месте добычи песка в незаконном карьере в Рузском район
Незаконный карьер в Рузском район
Незаконный карьер в Рузском район
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.